Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Amiens Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Amiens

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 23:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Match de championnat de France de SYNERGLACE Ligue Magnus.

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Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Ice hockey game Chamonix Vs Amiens

SYNERGLACE Ligue Magnus French Championship game.

L’événement Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Amiens Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc