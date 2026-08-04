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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 De l’origine des glaciers à leur disparition Chamonix-Mont-Blanc

vendredi 18 septembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Gare SNCF des Bossons
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 De l’origine des glaciers à leur disparition

Gare SNCF des Bossons Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-18 11:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Causes, responsabilités et conséquences. Que faire aujourd’hui ?
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Gare SNCF des Bossons Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 

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English : JEP 2026 From the Origin of Glaciers to Their Disappearance

Causes, Responsibilities, and Consequences. What Should We Do Now?

L’événement JEP 2026 De l’origine des glaciers à leur disparition Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de Communes Pays du Mont Blanc

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