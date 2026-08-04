Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 De l’origine des glaciers à leur disparition

Gare SNCF des Bossons Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-18 11:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Causes, responsabilités et conséquences. Que faire aujourd’hui ?

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Gare SNCF des Bossons Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24

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English : JEP 2026 From the Origin of Glaciers to Their Disappearance

Causes, Responsibilities, and Consequences. What Should We Do Now?

L’événement JEP 2026 De l’origine des glaciers à leur disparition Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de Communes Pays du Mont Blanc