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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Visite du Cimetière de Chamonix Le biollay Chamonix-Mont-Blanc

mardi 4 août 2026 · Le biollay · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le biollay
Adresse
Cimetière de Chamonix
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif
13 gratuits enfants moins de 12 ans

Chamonix-Mont-Blanc

Visite du Cimetière de Chamonix

Le biollay Cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 13 EUR

gratuits enfants moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Nous remonterons le temps passé de la ville de Chamonix.
Visite émouvante d’un lieu chargé d’histoire.
  .

Le biollay Cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90  contact@visites-guidees-74.fr

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English : Tour of the Chamonix Cemetery

We’ll take a trip back in time through the town of Chamonix.
A moving tour of a place steeped in history.

L’événement Visite du Cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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