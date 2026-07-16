Visite du Cimetière de Chamonix Le biollay Chamonix-Mont-Blanc
mardi 4 août 2026 · Le biollay · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Visite du Cimetière de Chamonix
Le biollay Cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – 13 EUR
gratuits enfants moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Nous remonterons le temps passé de la ville de Chamonix.
Visite émouvante d’un lieu chargé d’histoire.
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Le biollay Cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90 contact@visites-guidees-74.fr
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English : Tour of the Chamonix Cemetery
We’ll take a trip back in time through the town of Chamonix.
A moving tour of a place steeped in history.
L’événement Visite du Cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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