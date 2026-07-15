Argentrail 10ème édition Chamonix-Mont-Blanc
dimanche 19 juillet 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Argentrail 10ème édition
Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 17:30:00
Date(s) :
2026-07-19
L’ARGENTRAIL et le TRAIL DES GRANDS MONTETS sont des courses pédestres trails en autonomie.
Ils se déroulent en un temps limité sur un terrain naturel et montagneux empruntant les sentiers de randonnée du massif de Lognan, de la Pendant et du Peclerey.
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Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes organisation.argentrail@gmail.com
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English :
The ARGENTRAIL and the TRAIL DES GRANDS MONTETS are self-sufficient trail running races.
They take place within a limited time on natural, mountainous terrain, following the hiking trails of the Lognan, Pendant, and Peclerey areas.
L’événement Argentrail 10ème édition Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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