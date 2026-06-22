L’ECHAPPEE LIRE Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

L’ECHAPPEE LIRE

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 16:30:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Dans le jardin de la Maison de Village d’Argentière, à l’ombre des arbres venez vous asseoir en famille pour écouter des histoires lues par les bénévoles de l’association Lire et faire lire .

Décontraction et bonne humeur sont les bienvenues !

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Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

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English :

In the garden of the Maison de Village d’Argentière, in the shade of the trees, come and sit down with your family to listen to stories read by volunteers from the Lire et faire lire association.

Relaxation and good humor are welcome!

L’événement L’ECHAPPEE LIRE Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc