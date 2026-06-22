L’ECHAPPEE LIRE Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc
L’ECHAPPEE LIRE Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc jeudi 16 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
L’ECHAPPEE LIRE
Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 16:30:00
fin : 2026-08-20 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Dans le jardin de la Maison de Village d’Argentière, à l’ombre des arbres venez vous asseoir en famille pour écouter des histoires lues par les bénévoles de l’association Lire et faire lire .
Décontraction et bonne humeur sont les bienvenues !
.
Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the garden of the Maison de Village d’Argentière, in the shade of the trees, come and sit down with your family to listen to stories read by volunteers from the Lire et faire lire association.
Relaxation and good humor are welcome!
L’événement L’ECHAPPEE LIRE Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Arc’Teryx Alpine Academy Chamonix-Mont-Blanc 2 juillet 2026
- Exposition Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées La résidence Chamonix-Mont-Blanc 4 juillet 2026
- Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club Terrain de volley Chamonix-Mont-Blanc 4 juillet 2026
- Atelier des créateurs Alpina Eclectic Hôtel & Spa Chamonix-Mont-Blanc 5 juillet 2026
- Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026 Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc 5 juillet 2026