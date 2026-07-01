Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Match de préparation de hockey sur glace.

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Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Ice Hockey Match Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc

Ice hockey preseason game.

L’événement Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc