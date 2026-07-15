Marché artisanal Chamonix-Mont-Blanc
dimanche 19 juillet 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Marché artisanal
Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Marché artisanal proposé par l’association des Ateliers d’Art du Mont-Blanc (AAAMB).
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Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes aaamb.contact@gmail.com
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English : Craft Market
Craft market organized by the Association des Ateliers d’Art du Mont-Blanc (AAAMB).
L’événement Marché artisanal Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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