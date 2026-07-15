Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Marché artisanal

Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Marché artisanal proposé par l’association des Ateliers d’Art du Mont-Blanc (AAAMB).

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Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes aaamb.contact@gmail.com

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English : Craft Market

Craft market organized by the Association des Ateliers d’Art du Mont-Blanc (AAAMB).

L’événement Marché artisanal Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc