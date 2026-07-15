Fête de la Transhumance Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Fête de la Transhumance

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Transhumance d’environ 1200 chèvres et brebis le Tour / Argentière / Alpage de la Flégère.

Marché des artisans et producteurs locaux en musique !

Train ou bus fortement recommandé !

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Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

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English : Transhumance Festival

Transhumance of around 800 goats and sheep from Le Tour / Argentière / Alpage de la Flégère.

Local craftsmen and producers market with music !

L’événement Fête de la Transhumance Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc