Fête de la Transhumance Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 17 juillet 2026 · Maison de Village d'Argentière · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fête de la Transhumance
Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Transhumance d’environ 1200 chèvres et brebis le Tour / Argentière / Alpage de la Flégère.
Marché des artisans et producteurs locaux en musique !
Train ou bus fortement recommandé !
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Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
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English : Transhumance Festival
Transhumance of around 800 goats and sheep from Le Tour / Argentière / Alpage de la Flégère.
Local craftsmen and producers market with music !
L’événement Fête de la Transhumance Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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