Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Fête du village

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Animation du village en partenariat avec l’association Ski nordique d’Argentière

Buvette dès 16h, BBQ et concert du groupe Diezel de 21h à 23h.

.

Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Village activities in partnership with the Ski nordique d’Argenti%E8re association:

Refreshments starting at 4 p.m., BBQ, and a concert by the band Diezel from 9 p.m. to 11 p.m.

L’événement Fête du village Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc