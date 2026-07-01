Fête du village Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 15 juillet 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fête du village
Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Animation du village en partenariat avec l’association Ski nordique d’Argentière
Buvette dès 16h, BBQ et concert du groupe Diezel de 21h à 23h.
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Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
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English :
Village activities in partnership with the Ski nordique d’Argenti%E8re association:
Refreshments starting at 4 p.m., BBQ, and a concert by the band Diezel from 9 p.m. to 11 p.m.
L’événement Fête du village Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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