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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Fête du village Chamonix-Mont-Blanc

mercredi 15 juillet 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place du village
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Fête du village

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Animation du village en partenariat avec l’association Ski nordique d’Argentière
Buvette dès 16h, BBQ et concert du groupe Diezel de 21h à 23h.
  .

Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06  argentiere.mairie@chamonix.fr

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English :

Village activities in partnership with the Ski nordique d’Argenti%E8re association:
Refreshments starting at 4 p.m., BBQ, and a concert by the band Diezel from 9 p.m. to 11 p.m.

L’événement Fête du village Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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