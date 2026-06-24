Partir en livre histoire et dessin Les Pélerins Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 15 juillet 2026 · Les Pélerins · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Partir en livre histoire et dessin
Les Pélerins 1273 route des Pélerins Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros
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Les Pélerins 1273 route des Pélerins Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 69
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English :
The Partir en livre children’s literature festival is back for its 12th edition, with the theme Our Heroes, Big and Small
L’événement Partir en livre histoire et dessin Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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