Partir en livre histoire et dessin Les Pélerins Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Partir en livre histoire et dessin

Les Pélerins 1273 route des Pélerins Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros

.

Les Pélerins 1273 route des Pélerins Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Partir en livre children’s literature festival is back for its 12th edition, with the theme Our Heroes, Big and Small

L’événement Partir en livre histoire et dessin Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc