Conférence Géologie et sismologie du massif des Aiguilles Rouges Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 15 juillet 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Conférence Géologie et sismologie du massif des Aiguilles Rouges
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15
La montagne bouge constamment, mais comment ?
.
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
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English : Lecture Geology and Seismology of the Aiguilles Rouges Massif
The mountain is constantly moving, but how?
L’événement Conférence Géologie et sismologie du massif des Aiguilles Rouges Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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