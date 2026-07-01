Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Géologie et sismologie du massif des Aiguilles Rouges

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

La montagne bouge constamment, mais comment ?

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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Lecture Geology and Seismology of the Aiguilles Rouges Massif

The mountain is constantly moving, but how?

L’événement Conférence Géologie et sismologie du massif des Aiguilles Rouges Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc