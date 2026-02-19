Cosmojazz Festival Chamonix-Mont-Blanc

Cosmojazz Festival

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2026-07-22

2026-07-27

2026-07-22

Le festival est né en 2010, dans l’idée de partager avec des contemplateurs de tous horizons une aventure humaine extraordinaire à la découverte de paysages incroyables et de sons cosmiques, le tout dans une atmosphère conviviale.

Programmation à venir !

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@cosmojazzfestival.com

English : Cosmojazz Festival

The festival was born in 2010, with the idea of sharing with contemplators from all walks of life an extraordinary human adventure to discover incredible landscapes and cosmic sounds, all in a friendly atmosphere.

