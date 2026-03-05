Atelier Couleurs nature La résidence Chamonix-Mont-Blanc
Atelier Couleurs nature La résidence Chamonix-Mont-Blanc mercredi 5 août 2026.
Atelier Couleurs nature
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR
Selon droit d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:15:00
fin : 2026-08-05 12:15:00
Date(s) :
2026-08-05
Observe les œuvres, teste ta mémoire et retranscris les couleurs en t’inspirant de la technique du peintre Gabriel Loppé.
.
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-mont-blanc@ccvcmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Observe the works, test your memory and transcribe the colors, inspired by the technique of painter Gabriel Loppé.
L’événement Atelier Couleurs nature Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc