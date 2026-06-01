« Écoute ça pousse » une séance de contes en famille, Parc Dupeyroux, Créteil

« Écoute ça pousse » une séance de contes en famille Vendredi 5 juin, 15h30 Parc Dupeyroux Val-de-Marne

à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Laetitia Bloud conteuse vous invite à découvrir et à partager ses histoires des quatre coins du monde. Les contes sont comme les arbres : enracinés dans la terre et la tête dans les étoiles. Ils sont de ce bois dont sont faits les bateaux, ils nous embarquent. Certains, parmi les plus anciens, viennent d’un temps où les humains, les animaux, les oiseaux, les fleurs et les arbres vivaient en harmonie. Ces contes nous rappellent à cette époque.

Parc Dupeyroux Rue des mèches 94000 Créteil Créteil 94000 Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Val-de-Marne Île-de-France https://www.ville-creteil.fr/le-parc-dupeyroux

Séance de contes en famille

©Michel Escuriol