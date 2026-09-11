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AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Écoute et crée à 4 mains Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

vendredi 30 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Musée de la Faïence et de la Céramique
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
5 5 5

Malicorne-sur-Sarthe

Écoute et crée à 4 mains

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 11:00:00
fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :
2026-10-30 2026-12-22

Atelier lecture et modelage en binôme enfant/adulte
Binôme enfant de 4 à 7 ans et adulte
Après la lecture d’un album jeunesse, enfants et adultes modèlent en argile les acteurs de l’histoire.
Tarif 5 € par personne (soit 10 € le binôme) / 1h / Sur réservation.
Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/

24 avril céramique et musique
10 juillet les animaux
6 août céramique et musique
21 août la céramique
30 octobre Halloween
22 décembre Le Pôle Nord   .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Reading and modelling workshop for pairs of children and adults

L’événement Écoute et crée à 4 mains Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Vallée de la Sarthe

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