Écoute mon disque ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Apportez un CD, un vinyle ou de la musique sur un autre support, et faites-nous écouter le morceau de votre choix (5 minutes maximum). Nous l’écouterons et en parlerons tous ensemble, dans une ambiance cordiale et décontractée.

Samedi 20 juin de 10h30 à 11h30

Auditorium (niveau -1)

Tout public

Entrée libre

Un moment pour faire écouter votre musique préférée et en discuter avec les autres

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T11:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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