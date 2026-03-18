Écoute mon disque ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Écoute mon disque ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 20 juin 2026.
Apportez un CD, un vinyle ou de la musique sur un autre support, et faites-nous écouter le morceau de votre choix (5 minutes maximum). Nous l’écouterons et en parlerons tous ensemble, dans une ambiance cordiale et décontractée.
Samedi 20 juin de 10h30 à 11h30
Auditorium (niveau -1)
Tout public
Entrée libre
Un moment pour faire écouter votre musique préférée et en discuter avec les autres
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T11:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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