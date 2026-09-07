Écoutez voir la Touloubre, Pont Flavien, Saint-Chamas

Informations pratiques

Écoutez voir la Touloubre Dimanche 20 septembre, 09h30 Pont Flavien Bouches-du-Rhône

Tout public à partir de 6 ans, pouvant faire cette promenade en milieu naturel. Réservation nécessaire (limité à 20 places). Rdv pour la balade à 9h15 au Pont Flavien, chaussés pour la marche + eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade patrimoniale le long de la Touloubre, du Pont Flavien au Pont de la Roquette

Découverte du Parcours turquoise réalisé par les élèves de l’école Gabriel Péri et du Lycée Professionnel Les Ferrages, jalonné de capsules sonores écrites avec Sigolène Vinson.

Découverte du parcours photographiqueLes pieds dans l’eaucréé par Nathalie BOSSARD, Association L’image en Jeu

Conclusion par un Harpéro musical avec la harpiste Catherine Milhet

L’ensemble de la matinée sera guidé par Nathalie Galand, responsable Transition Écologique à la Ville de Saint-Chamas

Pont Flavien Pont Flavien 13250 Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 50 90 54 https://saint-chamas.com/decouvrir-bouger/histoire-et-patrimoine/patrimoine-bati/joomlannuaire/fiche/161:pont-flavien/22:patrimoine-bati https://www.tourismesaintchamas.fr/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@tourismesaintchamas.fr »}] Seule voie de passage, il est utilisé intensivement pendant près de 20 siècles, mais peu entretenu. Lorsque le dallage antique eut disparu, les véhicules se mirent à rouler à même la voûte, creusant des ornières encore visibles.

Au XVIIe siècle, présentant une usure critique et sur le point de s’effondrer, il est restauré à l’initiative d’un des consuls de la ville nommé Surian, ce qui lui valut de porter longtemps le nom de « Pont Surian ».

En 1944, l’arche Nord, endommagée par un camion américain, est démontée et un pont provisoire, dit « pont américain » est construit juste à côté, lequel resta en service jusqu’à la construction du pont routier actuel en 1955, marquant le début de la retraite du Pont Flavien après presque 2000 ans de bons et loyaux services.

Il est classé Monument Historique depuis 1840. Parking à proximité

Balade patrimoniale le long de la Touloubre, du Pont Flavien au Pont de la Roquette

Ville de Saint-Chamas