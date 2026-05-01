Ecrans en veille, familles en fête Route de Chalon Autun
Ecrans en veille, familles en fête Route de Chalon Autun samedi 30 mai 2026.
Autun
Ecrans en veille, familles en fête
Route de Chalon Moulin du Vallon Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Le réseau Parents 71, vous propose une journée festive en famille pour se déconnecter des écrans !
Au programme, des activités pour toute la famille.
En arrivant, récupérez votre pochette d’activités à remplir au fur et à mesure des stands sur les animations proposées par les partenaires.
– Espace jeux, détente et lecture
– Ateliers créatif et sportif
– Espace de motricité pour les moins de 3 ans
– Ecriture d’un conte en famille
– Dégustation d’un goûter d’antan
– Stands pour échanger sur la pratique des écrans
Suivi à 17h30 d’un spectacle familial les écrans, un défi du quotidien par la Cie Arc en scène. .
Route de Chalon Moulin du Vallon Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 76 50 agathe.mouginot@autun.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ecrans en veille, familles en fête
L’événement Ecrans en veille, familles en fête Autun a été mis à jour le 2026-05-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- Dégustation thématique Salon vins de copains Laly Autun 29 mai 2026
- Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Théâtre Municipal Autun 29 mai 2026
- 29ème Fête du Livre d’Autun null Boulevard Frédéric Latouche Autun 30 mai 2026
- Voyage au cœur des chansons salle hexagone Autun 30 mai 2026
- Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock Théâtre Municipal Autun 30 mai 2026