Ecrans en veille, familles en fête Route de Chalon Autun

Autun

Ecrans en veille, familles en fête

Route de Chalon Moulin du Vallon Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le réseau Parents 71, vous propose une journée festive en famille pour se déconnecter des écrans !

Au programme, des activités pour toute la famille.

En arrivant, récupérez votre pochette d’activités à remplir au fur et à mesure des stands sur les animations proposées par les partenaires.

– Espace jeux, détente et lecture

– Ateliers créatif et sportif

– Espace de motricité pour les moins de 3 ans

– Ecriture d’un conte en famille

– Dégustation d’un goûter d’antan

– Stands pour échanger sur la pratique des écrans

Suivi à 17h30 d’un spectacle familial les écrans, un défi du quotidien par la Cie Arc en scène. .

Route de Chalon Moulin du Vallon Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 76 50 agathe.mouginot@autun.com

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English : Ecrans en veille, familles en fête

L’événement Ecrans en veille, familles en fête Autun a été mis à jour le 2026-05-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II