Écrire dans les airs-Le télégraphe de Saint-André, Le télégraphe de Saint-André, Saint-André

Informations pratiques

Écrire dans les airs-Le télégraphe de Saint-André Dimanche 20 septembre, 10h00 Le télégraphe de Saint-André Savoie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le télégraphes Chappe du plan de l’ours de Saint-André,

Construit en 1806, à la demande de Napoléon, il a fonctionné jusqu’en 1814. Entièrement réhabilité en 2010, ce poste faisait partie de la ligne télégraphique historique reliant Paris à Venise. Son mécanisme, avec l’affichage de ses 92 signaux différents, associés à un vocabulaire spécifique, permet l’envoi de messages codés. Situé à 200 m du parking voitures et cars, il est accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées.

l’art d’écrire dans les airs

Aujourd’hui sur les vingt-trois postes réhabilités, les trois postes de Haute Maurienne sont les seuls en France à pouvoir communiquer entre eux et transmettent ainsi, comme il y a 220 ans des messages codés.

Les télégraphes du Plan de l’Ours à Saint-André à 1800m, du Courberon à Avrieux à 2000 m et du Mollard Fleury à 2004m étaient trois des trente-trois de la ligne télégraphique reliant Lyon à Turin entre 1806 et 1814.

Un événement unique, que les associations « Moulins et Patrimoine de Saint-André », « Mémoire et Patrimoine d’Avrieux » et « Histoire, Archéologie et Patrimoine de Sollières-Sardières », vous proposent de revivre :

Dimanche 21 septembre

à l’occasion

des Journées Européennes du Patrimoine

Horaires 10h/17h

Deux vacations sont prévues pour la journée à 11h et 15h.

Visites commentées dim 10h / 17h pour l’explication

Visites commentées dim 11h / 15h pour la démonstration

RV au lieu-dit Saint-André(le plan de l’ours) Avrieux (le courberon) et Sardières (Val-Cenis) le Mollard Fleury

Le télégraphe de Saint-André 73500 Saint-André Saint-André 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0684365309 http://www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr C’est en 1805, que Napoléon, après avoir conquis la botte italienne, ordonne la construction de la ligne Lyon-Venise. Elle sera opérationnelle, jusqu’à Turin en 1807 puis à Venise en 1810.

Sur les 33 postes de la ligne reliant Lyon à Turin entre 1806 et 1814, 11 postes sont construits en Maurienne, de Saint Léger au col du Mont-Cenis. 3 de ces postes historiques situés entre 1800 et 2000m d’altitude, Saint-André au Plan de l’Ours, Avrieux au Courberon et Val-Cenis-Sardières au Mollard fleury, ont été réhabilités entre 2010 et 2018.

Equipés d’un mécanisme à signaux optiques en fonctionnement, ils sont les seuls en France à pouvoir communiquer entre eux., ils transmettent, comme il y a 200 ans des messages codés Le télégraphes Chappe du plan de l’ours de Saint-André,

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Construit en 1806, à la demande de Napoléon, il a fonctionné jusqu’en 1814. Entièrement réhabilité en 2010, ce poste faisait partie de la ligne télégraphique historique reliant Paris à Venise. Son mécanisme, avec l’affichage de ses 92 signaux différents, associés à un vocabulaire spécifique, permet l’envoi de messages codés. Situé à 200 m du parking voitures et cars, il est accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées.

Le télégraphes Chappe du plan de l’ours de Saint-André,

Dominique BENARD