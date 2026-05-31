Écrire des récits du futur, avec François Houste, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Écrire des récits du futur, avec François Houste Dimanche 31 mai, 14h00, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit. Inscription 15 min avant auprès de l’animateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Les bots et les robots ont connu un essor remarquable depuis le début du XXIème siècle. Nous venons d’un monde où la technologie était partout. Mais aujourd’hui, en 2066, les humains ont besoin de revoir en profondeur cette relation. De réinventer leurs façons de s’organiser et de vivre ensemble, et d’imaginer les liens qu’ils entretiennent à la fois avec la nature et avec la technologie.

Un atelier d’écriture pour faire émerger nos imaginaires – pas que – technologiques et en jouer avec humour. Chacun y est invité à secouer son imagination, à écrire, partager et transmettre ses propres histoires de science-fiction, en 280 caractères ou un peu plus.

Animé par François Houste, auteur et concepteur des Mikrodystopies

À la fin : récupérez votre open badge qui reconnait votre engagement et déposez votre création via TEMPOPOSTE, une boîte temporelle. Les contributions seront présentées en ligne et sur place à la Cité (été 2026, accès libre).

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/40-ans-de-la-cite/la-cite-de-demain »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

En 2066, les humains ont besoin de réinventer leurs façons de vivre ensemble et les liens qu’ils entretiennent avec la nature et la technologie… Un atelier d’écriture animé par François Houste. #CitéDeDemain

S Expilly-EPPDCSI