Ecrire en résidence au Tertre Serigny Belforêt-en-Perche mardi 11 août 2026.

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

2026-08-11

Le travail de la création, et de l’écriture en particulier, consiste souvent à découvrir ce que l’on pressent, qui se cache, se dérobe et qu’on va porter à la lumière. Autrement dit, à ouvrir l’enquête. Alliant méthode et rigueur, celle-ci permet de chercher et rassembler les matériaux ; chemin faisant elle en fera surgir de nouveaux. Ce stage permet de se frotter à la méthode de l’enquête, pour identifier un projet à développer, qu’il soit de fiction ou documentaire.

Ce stage s’adresse aux personnes ayant une pratique régulière de l’écriture et qui veulent se préparer à un projet d’enquête. Il est une porte d’entrée vers le cycle Écrire l’enquête .

https://residentiel.fl-france.fr/ouvrir-lenquete-dans-la-maison-roger-martin-du-gar-orne .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27

