ÉCRIRE LA VIE : ANNIE ERNAUX RACONTÉE PAR DES LYCÉENNES ET DES LYCÉENS — RENCONTRE, Cinéma du TNB, Rennes
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma du TNB · Rennes
Informations pratiques
ÉCRIRE LA VIE : ANNIE ERNAUX RACONTÉE PAR DES LYCÉENNES ET DES LYCÉENS — RENCONTRE Vendredi 25 septembre, 19h00 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine
Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
ÉCRIRE LA VIE : ANNIE ERNAUX RACONTÉE PAR DES LYCÉENNES ET DES LYCÉENS de Claire Simon
Figure majeure de la littérature contemporaine et première écrivaine française à recevoir le Prix Nobel, Annie Ernaux incarne pour beaucoup l’émancipation individuelle et collective, mêlant l’intime à l’universel. Claire Simon lui consacre un portrait détourné en donnant la parole aux élèves, à une jeunesse des 4 coins de la France, de Cayenne à Sarcelles. Comment la jeunesse d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, s’empare-t-elle des écrits d’Annie Ernaux ? Qu’est-ce que cette jeunesse a à nous dire en retour de son propre vécu ?
1h30, France, 2026
Séance suivie d’une rencontre avec la cinéaste
Après une première rencontre autour du film de fiction de Judith Godrèche, adapté du roman Mémoire de fille d’Annie Ernaux, ce second rendez-vous met à l’honneur le travail d’Annie Ernaux à travers un documentaire réalisé par Claire Simon. Après une immerison au sein d’une école élementaire l’année dernière avec Apprendre, la documentariste Claire Simon s’intéresse cette fois aux lycéenness et lycéens et à leur reception du travail de l’autrice, Prix nobel de littérature 2022.
« Le rêve, c’est d’être absente comme dans ce documentaire. C’est un film qui rend heureux. Et c’est bien, les films qui rendent heureux, quand ils sont justes et qu’ils ne font pas voir la vie faussement. Là, on voit la réalité de jeunes qui ne sont pas ce que l’on dit qu’ils sont. Ils s’intéressent aux questions importantes, l’amour, le sexe, les parents, le milieu social. Voir la jeunesse, dans son présent, c’est enthousiasmant. »
–Annie Ernaux
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.t-n-b.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4361 »}]
Avec un second rendez-vous autour de l’œuvre d’Annie Ernauxl avec le film documentaire « Écrire la vie : Annie Ernaux racontée par… » de Claire Simon, l’occasion d’accueillir la cinéaste.
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