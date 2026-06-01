Écrire le lien mère-fille Bibliothèque publique d’information Paris

Dans Pardonner à nos mères, Claire Richard esquisse une cartographie féministe de cette relation fondatrice où se mêlent idéalisation, douleur, voire matrophobie (peur des filles de devenir comme leur mère). Dans ce récit intime et cette enquête auprès d’une centaine de femmes, elle met en lumière l’influence du patriarcat sur les violences que les femmes subissent et reproduisent depuis des générations.

La littérature s’empare également de la figure de la mère dans le dernier numéro de la NRF qui lui est consacré. Protectrice, adulée, absente, toxique, puissante, la mère est un des sujets de prédilection des écrivain·es et une source inépuisable d’inspiration. Pour en parler : Louise Chennevière, autrice remarquée ayant contribué à ce numéro spécial parmi d’autres grandes voix de la littérature.

Avec :

Claire Richard , autrice et documentariste féministe, qui a publié notamment Des mains heureuses (Le Seuil, 2023), La dernière nuit d’Anne Bonny (Le Lombard, 2024) ainsi que différents podcasts. Son nouvel essai Pardonner à nos mères (Les Renversantes, 2026) vient de paraître.

, autrice et documentariste féministe, qui a publié notamment Des mains heureuses (Le Seuil, 2023), La dernière nuit d’Anne Bonny (Le Lombard, 2024) ainsi que différents podcasts. Son nouvel essai Pardonner à nos mères (Les Renversantes, 2026) vient de paraître. Louise Chennevière est autrice et musicienne. Elle a publié plusieurs romans aux éditions POL : Comme la chienne (2019), Mausolée (2021), et Pour Britney (2024). Un nouveau roman est à paraître en septembre 2026.

Animation par Lauren Malka, journaliste, autrice et créatrice de podcasts

Dans le cadre du cycle de conférences « Les rendez-vous d’Effractions », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des relations mères-filles dans la littérature, en compagnie des autrices Claire Richard et Louise Chennevière.

Le lundi 01 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T19:00:00+02:00_2026-06-01T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40, avenue des Terroirs de France 75012 Entrée de la Bpi, Niveau 2Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/ecrire-le-lien-mere-fille/ contact.communication@bpi.fr



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