Concert de l’Harmonie de La Sirène – Une histoire du Jazz Le Moulin à Café Paris samedi 27 juin 2026.

La Sirène se produit le 27 juin à 17h30 au Moulin à Café (8 Rue Sainte-Léonie, 75014 Paris).

La Sirène prend le chemin des kiosques et de l’espace public pour proposer un programme musical dansant. Dans son programme « Une histoire du Jazz », l’orchestre souhaite proposer des morceaux mettant en valeur le jazz, la musique de film et la musique latino-américaine.

L’accès au Moulin à Café sera libre, nous vous y attendrons nombreuses et nombreux !!!

L’orchestre d’harmonie La Sirène jouera son programme « Une histoire du Jazz » au Moulin à café le 27 juin à 17h30.

Le samedi 27 juin 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T17:30:00+02:00_2026-06-27T18:30:00+02:00

Le Moulin à Café 8 Rue Sainte-Léonie, 75014 Paris

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