Concert gospel – FondaSion musique, Sous le métro aérien La Motte-Picquet Grenelle 75015, à côté du kiosque à journaux, Paris
Concert gospel – FondaSion musique, Sous le métro aérien La Motte-Picquet Grenelle 75015, à côté du kiosque à journaux, Paris dimanche 21 juin 2026.
Concert gospel – FondaSion musique Dimanche 21 juin, 18h30 Sous le métro aérien La Motte-Picquet Grenelle 75015, à côté du kiosque à journaux Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
À l’occasion de la Fête de la musique, le groupe FondaSion vous invite à un concert gospel en plein air, avec de belles surprises en prévision. Portés par des voix puissantes et des harmonies préparées avec soin, les chants résonneront au cœur de la ville pour célébrer l’amour, la joie et l’espoir en Christ qui sont caractéristiques du message de l’évangile. Un rendez-vous convivial et vibrant à ne pas manquer !
Sous le métro aérien La Motte-Picquet Grenelle 75015, à côté du kiosque à journaux 130 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris (France) Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France
À l’occasion de la Fête de la musique, le groupe FondaSion vous invite à un concert gospel en plein air, avec de belles surprises en prévision. Portés par des voix puissantes et des harmonies avec au…
©Jemima Gunn
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