Flux Invisibles : Performance art-science et musique électronique, Le parking en face du 6 rue Amyot, 75005 Paris, Paris

Flux Invisibles : Performance art-science et musique électronique Dimanche 21 juin, 18h00, 18h30 Le parking en face du 6 rue Amyot, 75005 Paris Paris

Accès libre et gratuit pour tous, en plein air.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Explorez une synergie unique entre art, technologie et matière sonore. Flux Invisibles est une performance interactive qui traduit les flux invisibles du vivant en paysages sonores électroniques.

Au centre de ce dispositif expérimental, des plantes dialoguent en temps réel avec des technologies numériques. À travers des capteurs de pointe, les variations bio-électriques et métaboliques des végétaux sont captées, traduites et métamorphosées en une œuvre musicale en direct et une scénographie lumineuse immersive.

Loin d’une simple démonstration technique, cette création interroge de manière poétique notre relation à l’écosystème « post-digital », révélant la voix d’une nature souvent silenciée. Le public est invité à vivre une expérience sensorielle et contemplative, où le bruit de la ville s’efface pour laisser place à une écologie sonore inédite.

Le parking en face du 6 rue Amyot, 75005 Paris 6 rue Amyot, 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Ile-de-France

Explorez une synergie unique entre art, technologie et matière sonore. Flux Invisibles est une performance interactive qui traduit les flux invisibles du vivant en paysages sonores électroniques.

©Joshua Nijiati Alimujiang