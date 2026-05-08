Les Pépites Cinéma pour les familles au Conservatoire Porte de Vanves Conservatoire Darius Milhaud PARIS
Les Pépites Cinéma pour les familles au Conservatoire Porte de Vanves Conservatoire Darius Milhaud PARIS dimanche 7 juin 2026.
Les Pépites, film documentaire
Durée : 1h29 réalisé par Xavier de Lauzanne (2016)
Comment un couple de voyageurs va changer la vie de milliers d’enfants cambodgiens destinés à fouiller l’immense décharge à ciel ouvert de Phnom-Penh. Un documentaire édifiant et émouvant.
Présentation et débat réalisés par ARTMELE.
La séance sera suivie d’un goûter organisé par l’association ARTMELE en partenariat avec la Mairie de Paris 14ème.
Le Ciné Kino d’ARTMELE et la Ville de Paris vous invitent à la projection du film « Les Pépites » au Conservatoire Darius Milhaud dans le cadre des WE OFF.
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
Conservatoire Darius Milhaud 2, Impasse Vandal 75014 impasse donnant sur le Bd Brune près de la Porte de VanvesPARIS
https://openagenda.com/fr/artmele
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