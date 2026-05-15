Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse église St Philippe du Roule Paris

Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse

Dernier Concert Flamenco de la saison

entre passion, souffrance et sensualité

Guitare – Chant – Percus & Danse

La Compagnie Anita Hernandez nous plonge au cœur de l’Andalousie

Tarif unique : 15€ par personne

Lien de Réservation : https://my.weezevent.com/dernier-grand-concert-flamenco-avec-danseuse-de-la-saison

ou En Espèce Sur Place

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

Dernier Concert Flamenco de la saison



entre passion, souffrance et sensualité



Guitare – Chant – Percus & Danse

Le dimanche 07 juin 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif unique : 15€ par personne

Lien de Réservation internet

ou En Espèce Sur Place

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

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