Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse église St Philippe du Roule Paris
Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse église St Philippe du Roule Paris dimanche 7 juin 2026.
Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse
Dernier Concert Flamenco de la saison
entre passion, souffrance et sensualité
Guitare – Chant – Percus & Danse
La Compagnie Anita Hernandez nous plonge au cœur de l’Andalousie
Tarif unique : 15€ par personne
Lien de Réservation : https://my.weezevent.com/dernier-grand-concert-flamenco-avec-danseuse-de-la-saison
ou En Espèce Sur Place
– PAS DE CARTE BANCAIRE –
Dernier Concert Flamenco de la saison
entre passion, souffrance et sensualité
Guitare – Chant – Percus & Danse
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Tarif unique : 15€ par personne
Lien de Réservation internet
ou En Espèce Sur Place
– PAS DE CARTE BANCAIRE –
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://my.weezevent.com/dernier-grand-concert-flamenco-avec-danseuse-de-la-saison
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