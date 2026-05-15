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Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse église St Philippe du Roule Paris

Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse église St Philippe du Roule Paris

Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse église St Philippe du Roule Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : église St Philippe du Roule

Adresse : 154 rue du Fbg St Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Tarif unique : 15€  par personne</p><p>Lien de Réservation internet  </p><p>ou   En Espèce Sur Place       </p><p>- PAS DE CARTE BANCAIRE -</p>

Grand Concert FLAMENCO avec Danseuse

Dernier Concert Flamenco de la saison

entre passion, souffrance et sensualité

Guitare – Chant – Percus & Danse

La Compagnie Anita Hernandez nous plonge au cœur de l’Andalousie

Tarif unique : 15€ par personne

Lien de Réservation : https://my.weezevent.com/dernier-grand-concert-flamenco-avec-danseuse-de-la-saison

ou En Espèce Sur Place

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

Dernier Concert Flamenco de la saison

entre passion, souffrance et sensualité

Guitare – Chant – Percus & Danse
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Tarif unique : 15€  par personne

Lien de Réservation internet  

ou   En Espèce Sur Place       

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré  75008 Paris
https://my.weezevent.com/dernier-grand-concert-flamenco-avec-danseuse-de-la-saison


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