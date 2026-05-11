Concert de musique de chambre Église Saint-Merry Paris
Concert de musique de chambre Église Saint-Merry Paris dimanche 7 juin 2026.
Conservatoire Mozart du Centre de Paris : classe de musique de chambre
Le conservatoire Mozart, situé sous la Canopée des Halles, accueille 1600 élèves de musique danse et théâtre, et rayonne dans son arrondissement en donnant de nombreux concerts dans des lieux emblématiques du Centre de Paris.
La classe de musique de chambre instrumentale de Frédéric Lainé interprètera en duo, trio ou quatuor des musiques de compositeurs d’époques variées
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre – Participation libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-7-juin-2026-concert-de-musique-de-chambre-1 +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/964228456186482/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/964228456186482/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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