Concert de musique de chambre Église Saint-Merry Paris

Conservatoire Mozart du Centre de Paris : classe de musique de chambre

Le conservatoire Mozart, situé sous la Canopée des Halles, accueille 1600 élèves de musique danse et théâtre, et rayonne dans son arrondissement en donnant de nombreux concerts dans des lieux emblématiques du Centre de Paris.

La classe de musique de chambre instrumentale de Frédéric Lainé interprètera en duo, trio ou quatuor des musiques de compositeurs d’époques variées

Le dimanche 07 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-7-juin-2026-concert-de-musique-de-chambre-1 +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/964228456186482/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/964228456186482/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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