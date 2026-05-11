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Concert de musique de chambre Église Saint-Merry Paris

Concert de musique de chambre Église Saint-Merry Paris

Concert de musique de chambre Église Saint-Merry Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Merry

Adresse : 78 rue Saint-Martin

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre - Participation libre</p>

Conservatoire Mozart du Centre de Paris : classe de musique de chambre

Le conservatoire Mozart, situé sous la Canopée des Halles, accueille 1600 élèves de musique danse et théâtre, et rayonne dans son arrondissement en donnant de nombreux concerts dans des lieux emblématiques du Centre de Paris.

La classe de musique de chambre instrumentale de Frédéric Lainé interprètera en duo, trio ou quatuor des musiques de compositeurs d’époques variées
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin  75004 Paris
https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-7-juin-2026-concert-de-musique-de-chambre-1 +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/964228456186482/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/964228456186482/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


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