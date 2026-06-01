Paris Samba Group + Diffusion des matchs, Studio de l’Ermitage, Paris

Paris Samba Group + Diffusion des matchs Dimanche 21 juin, 18h00 Studio de l’Ermitage Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

Le 21 juin, le Studio de l’Ermitage célèbre la Fête de la Musique avec une roda de samba, en cercle et en partage.

Pour l’occasion, Paris Samba Group invite à une roda festive où les rythmes de Rio de Janeiro et São Paulo résonnent au cœur de la soirée. Une invitation à se laisser porter par la chaleur du pagode et l’énergie vivante de la samba.

Comme au Brésil, les musicien·nes se réunissent autour de la table, entre cavaquinho, percussions et voix qui se répondent. Le cercle s’ouvre, et très vite, le public devient partie intégrante de la fête : chants, danse et percussions se rejoignent dans une même énergie.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, où la musique rassemble et fait vibrer bien au-delà des notes.

Entrée gratuite ouverte à tous·tes

Bar ouvert

Assiettes de beignets à partager

⚽ Pour accompagner la soirée : diffusion des matchs pendant la roda

18h : Espagne – Arabie Saoudite

21h : Belgique – Iran

Venez célébrer la musique au rythme du Brésil !

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France 0144620886 https://www.studio-ermitage.com/ https://www.instagram.com/studiodelermitage/;https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/#;https://www.youtube.com/@studioermitage/videos Le Studio de l’Ermitage est un lieu atypique situé sur les hauteurs de Ménilmontant.

Au début du siècle dernier, cette ancienne usine abritait la biscuiterie Brun. Le lieu a conservé aujourd’hui la beauté brute de ce passé industriel avec un rez-de-chaussée de 200 m² et une mezzanine de 100 m² bordant les trois côtés de l’espace. C’est au début des années 2000 que le Studio de l’Ermitage est devenu une salle de concert.

Un lieu complet à la programmation musicale privilégiant le Jazz et les Musiques du Monde et une activité intense avec plus de 5 concerts par semaine durant toute l’année. Petite touche insolite, le bar de palace dans la salle permettant de profiter du concert un verre à la main… Accès PMR par une rampe.

L’accès aux enfants de moins de 3 ans n’est pas autorisé (article n°198 de l’Ordonnance de la Préfecture de Police de Paris du 1er janvier 1927)

Métros : Ménilmontant (ligne 2), Jourdain (ligne 11), Gambetta (ligne 3)

Le 21 juin, le Studio de l’Ermitage célèbre la Fête de la Musique avec une roda de samba, en cercle et en partage.

©Paris Samba Group