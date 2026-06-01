Multiphonix en live à Paris, 45 Av. de la Motte-Picquet, 75015 Paris, Paris

Multiphonix en live à Paris Dimanche 21 juin, 18h00 45 Av. de la Motte-Picquet, 75015 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Venez écouter Multiphonix en live !

Chansons originales en français, anglais et coréen de style pop/acoustique.

Nous allons passer un bon moment chill en musique !

45 Av. de la Motte-Picquet, 75015 Paris 45 Avenue de la Motte-Picquet, 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France

Venez écouter Multiphonix en live !

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