VOYAGE le concert interactif, Place de châtelet, Paris

VOYAGE le concert interactif Dimanche 21 juin, 17h30 Place de châtelet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

« VOYAGE, le concert Interactif » est un spectacle musical et visuel d’une

durée de 1 heure et 15 minutes, conçu par l’artiste Gabriele pour offrir au

public une expérience immersive et participative.

Le répertoire mêle le français et l’italien dans 12 chansons originales écrites par l’artiste Gabriele et d’autres plus connues, avec une forte interaction entre la scène et le public.

Les spectateurs reçoivent à l’entrée un « kit de voyage ». Ceci est une enveloppe qui contient des gadgets que Gabriele demandera d’utiliser au fur et à mesure pour s’immerger dans l’ambiance de chaque chanson.

L’objectif de Gabriele est de créer un espace de convivialité et de partage, où la musique devient un lien entre les personnes véhiculant des messages d’espoir et de positivité.

Cette performance s’adresse à un public varié, cherchant une expérience musicale unique et interactive, dépassant le cadre traditionnel du concert, permettant alors d’abattre toute barrière entre la scène et la salle et entre l’artiste et le public. Préparez-vous à voyager!

Place de châtelet Paris 01 Paris 75001 Châtelet Paris Île-de-France https://www.tiktok.com/@gabrielechanteur

« VOYAGE, le concert Interactif » est un spectacle musical et visuel d’une

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