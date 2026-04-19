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Choeur et orgue – XIXe et XXe siècles en france Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas PARIS

Choeur et orgue – XIXe et XXe siècles en france Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas PARIS

Choeur et orgue – XIXe et XXe siècles en france Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas PARIS dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas

Adresse : 252 rue Saint-Jacques

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Prévente 13€</p><p>Normal 15€</p><p>Réduit 13€</p><p>Moins 12 ans gratuit</p>

La Psalette de Paris vous convie à un concert autour d’un programme pour orgue et choeur.

Répertoire français des XIXe et XXe siècles – Gounod, Duruflé, Ladmirault, Franck.

La Psalette de Paris vous convie à un concert autour d’un programme pour orgue et choeur.
Le dimanche 07 juin 2026
de 15h30 à 18h00
payant

Prévente 13€

Normal 15€

Réduit 13€

Moins 12 ans gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T15:30:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas 252 rue Saint-Jacques  75005 PARIS


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