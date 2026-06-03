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Concert | Fête de la musique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Concert | Fête de la musique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Concert | Fête de la musique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin

Adresse : 84 rue Mstislav Rostropovitch

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Pour cette Fête de la musique, venez célébrer dans une ambiance conviviale avec le groupe Sauce Meringue en concert devant le centre Paris Anim’ Mado Robin. Le groupe s’empare des rythmes de salsa et de merengue pour une après-midi festive et dansante !

Gratuit, en accès libre devant le centre

Votre fête de la musique avec le Centre paris Anim’ Mado Robin
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T14:30:00+02:00_2026-06-21T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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