Voyage à l’orgue avec D.Buxtehude,J.S.Bach…, Temple du Foyer de l’Âme, Paris

Voyage à l’orgue avec D.Buxtehude,J.S.Bach… Dimanche 21 juin, 17h30 Temple du Foyer de l’Âme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Voyage à l’orgue avec D.Buxtehude, J.S.Bach…

à l’orgue Hsiu-Tzu Ryan

La claveciniste et organiste Hsiu-Tzu RYAN a étudié au CNSM de Paris et CRR de Paris et à la City de New-York.

Elle donne des récitals en Europe et en Asie et se produit en musique de chambre avec des musiciens tels que S.Kuijken, F.Fernandez,J.Chauvin, C.Plubeau,M?Mauillon…

Elle vient d’enregister des concertos pour clavecin de Bach avec le Petite Bande.

Temple du Foyer de l’Âme 7 bis rue du pasteur Wagner 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France

Fête de la musique 2026

©Martin Chiang