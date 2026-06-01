DJ set UK garage to techno, Square du Temple – Élie-Wiesel, Paris

DJ set UK garage to techno Dimanche 21 juin, 17h30 Square du Temple – Élie-Wiesel Paris

150 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Trois ans à Londres à absorber la culture club britannique.

Avant ça, six ans à faire tourner de la techno sur les plus grandes scènes européennes du Rex Club à Paris à l’Arena Club et le Polygon à Berlin, avec des tournées qui l’ont emmené aux quatre coins du continent.

Aujourd’hui il revient avec autre chose. Quelque chose de plus joyeux, de plus groovy, de plus UK. Du breakbeat taillé pour danser, du garage qui sent bon les nuits londoniennes, une énergie solaire mais avec de la profondeur.

Si vous aimez Four Tet, Joy Orbison, HAAi ou Fred Again vous êtes exactement au bon endroit.

Square du Temple – Élie-Wiesel 2 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France

Fête de la musique 2026

©William Kromm