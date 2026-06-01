DJ set UK garage to techno, Square du Temple – Élie-Wiesel, Paris
DJ set UK garage to techno, Square du Temple – Élie-Wiesel, Paris dimanche 21 juin 2026.
DJ set UK garage to techno Dimanche 21 juin, 17h30 Square du Temple – Élie-Wiesel Paris
150 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
Trois ans à Londres à absorber la culture club britannique.
Avant ça, six ans à faire tourner de la techno sur les plus grandes scènes européennes du Rex Club à Paris à l’Arena Club et le Polygon à Berlin, avec des tournées qui l’ont emmené aux quatre coins du continent.
Aujourd’hui il revient avec autre chose. Quelque chose de plus joyeux, de plus groovy, de plus UK. Du breakbeat taillé pour danser, du garage qui sent bon les nuits londoniennes, une énergie solaire mais avec de la profondeur.
Si vous aimez Four Tet, Joy Orbison, HAAi ou Fred Again vous êtes exactement au bon endroit.
Square du Temple – Élie-Wiesel 2 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France
Fête de la musique 2026
©William Kromm
À voir aussi à Paris (Paris)
- Emma Rawicz & Freddie Jensen en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 1 juin 2026
- RADIO NOVA LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris 1 juin 2026
- GOOSE – Elysee Montmartre Paris 1 juin 2026
- Les animations de juin L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris 1 juin 2026
- Exposition « C’était Paris en 1970 » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris 1 juin 2026