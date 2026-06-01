Phosphène et les Sirènes, Galerie MORTIER, Paris

Phosphène et les Sirènes Dimanche 21 juin, 18h30 Galerie MORTIER Paris

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Le Choc des Époques avec Phosphène !

Vous pensiez avoir tout entendu ? Préparez-vous à une déflagration chromatique en plein cœur de Paris. Pour cette édition 2026, la rue s’illumine pour accueillir un ovni musical : Phosphène.

L’Univers : Un voyage spatio-temporel

Phosphène, c’est bien plus qu’un concert, c’est une collision esthétique. Imaginez un personnage au look décallé, véritable trait d’union entre trois mondes que tout semble opposer :

• L’Héritage Disco 70’s : Pour les paillettes, le groove irrésistible et cette liberté flamboyante qui donne envie de danser sous les étoiles.

• La Pop Acidulée : Des mélodies entêtantes, une énergie contagieuse et des couleurs qui éclatent comme un bonbon électrique.

• La Puissance K-Pop : Une précision scénique et une intensité moderne qui transforment chaque morceau en performance visuelle.

La Chanson Française version 2.0

Au milieu de ce tourbillon d’influences, Phosphène n’oublie pas ses racines. Les textes, portés par la langue de Molière, racontent nos vies avec une poésie moderne, entre sa vision sur le quotidien, son humour, et explosion de joie. C’est la rencontre inédite entre le chic parisien et l’excentricité internationale.

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Pourquoi venir ?

• La Découverte : Soyez les premiers à dire « j’y étais » avant que Phosphène ne s’empare des plus grandes salles.

• L’Énergie : Un spectacle conçu pour l’extérieur, idéal pour lancer votre soirée de la Fête de la Musique.

• L’Accessibilité : accès gratuit, pour vibrer ensemble, tout simplement.

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Infos Pratiques

• Quoi : Concert de Phosphène et les Sirènes.

• Quand : Dimanche 21 juin 2026

• Prix : Gratuit (Plein air)

Venez comme vous êtes, repartez avec des étoiles dans les yeux et du groove plein la tête. On se voit devant la scène ?

Galerie MORTIER 77 rue Amelot 7501, paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France 0603462489 https://www.threads.com/@phosphene_et_les_sirenes?xmt=AQF0OcGEzFS2q3Ty66uJzD3Rc8tbwyO0VnAOKfhFpgQAzgw Rue Amelot, à quelques pas de la place de la Bastille, du Marais, de la place de la République. Accès libre, concert dans la rue

Le Choc des Époques avec Phosphène !

© romuald pfister