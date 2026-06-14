Fête de la musique avec La Mona au Barboteur Canal Barboteur Pantin
Fête de la musique avec La Mona au Barboteur Canal Barboteur Pantin dimanche 21 juin 2026.
Cap sur la place de la pointe à Pantin pour la fête de la musique avec la Mona en open air
En ce jour le plus long de l’année on se donne rendez-vous dès 15h30 devant le Canal Barboteur pour une street party au bord de l’eau qui se prolongera bien après la tombée de la nuit.
Au programme les DJ sets de Bkvkb3tty aka Mounia Nassangar, Wattfuchureez et Nick V accompagnés d’animations dansées …. entrée libre, la danse au centre.
⛵️INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin
Dimanche 21 juin
⏰15h30 – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Nos événements sont toujours en plein air, gratuits et libres d’accès. Pour information, Shotgun est une plateforme très consultée et cette billetterie est uniquement à visée informative pour le public qui nous suit dessus. Il n’y a donc pas d’obligation d’avoir un billet pour assister au concert/soirée.
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
Cap sur la place de la pointe à Pantin pour la fête de la musique avec la Mona en open air. En ce jour le plus long de l’année on se donne rendez-vous dès 15h30 devant le Canal Barboteur pour une street party au bord de l’eau qui se prolongera bien après la tombée de la nuit.
Le dimanche 21 juin 2026
de 15h30 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T15:30:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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