Fête de la musique avec La Mona au Barboteur Canal Barboteur Pantin dimanche 21 juin 2026.

Cap sur la place de la pointe à Pantin pour la fête de la musique avec la Mona en open air

En ce jour le plus long de l’année on se donne rendez-vous dès 15h30 devant le Canal Barboteur pour une street party au bord de l’eau qui se prolongera bien après la tombée de la nuit.

Au programme les DJ sets de Bkvkb3tty aka Mounia Nassangar, Wattfuchureez et Nick V accompagnés d’animations dansées …. entrée libre, la danse au centre.

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 21 juin

⏰15h30 – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Nos événements sont toujours en plein air, gratuits et libres d’accès. Pour information, Shotgun est une plateforme très consultée et cette billetterie est uniquement à visée informative pour le public qui nous suit dessus. Il n’y a donc pas d’obligation d’avoir un billet pour assister au concert/soirée.

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Cap sur la place de la pointe à Pantin pour la fête de la musique avec la Mona en open air. En ce jour le plus long de l’année on se donne rendez-vous dès 15h30 devant le Canal Barboteur pour une street party au bord de l’eau qui se prolongera bien après la tombée de la nuit.

Le dimanche 21 juin 2026

de 15h30 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T15:30:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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