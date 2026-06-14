Pantin Sur Mer Festival [DAY OPEN AIR] Canal Barboteur Pantin

Vous l’attendiez, nous aussi. Les 27 et 28 juin, Pantin sur Mer reprend ses quartiers Place de la Pointe pour deux jours de fête au bord de l’eau.

Plus grand, plus audacieux, et toujours plus festif, cet événement se tiendra sur deux jours avec une programmation musicale inédite :

7Ranzo • Adrien Calvet • Aksel Budino • Claudius • Club Roquette • Daymount • Fa Mao • Fawzi Adjan • Mateba (Live) • Fustige (Live) • High Bass Sound System • La Collav • Leïlo • Malick Diaw • Mama Jo • Néboty Roots Corner • Omar C • São Moustafa • Ski Carl • Still Drey • Vanille

Samedi 27 juin (14h – 06h)

En journée : Double open air gratuit sur la place avec Le Barboteur d’un côté et le Metaxu de l’autre.

En nuit : La fête se prolonge en after club au Dock B pour un grand format et dans le club du Metaxu.

Dimanche 28 juin (14h – 22h)

En journée : On remet ça en accès libre tout l’après-midi avec Le Barboteur et le Metaxu pour clore le week-end.

Les open airs sont en accès libre. Pour les afters de samedi soir, les places sont limitées : le lien de la billetterie est disponible en bio.

️ Day & Night Market : Tatoueurs, disquaires, friperies, designers, ateliers créatifs, food trucks…

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite (sauf l’afterclub du Dock B)

L’abus de musique et de bonne humeur est recommandé pendant le festival.

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Vous l’attendiez, nous aussi. Les 27 et 28 juin, Pantin sur Mer reprend ses quartiers Place de la Pointe pour deux jours de fête au bord de l’eau. Plus grand, plus audacieux, et toujours plus festif, cet événement se tiendra sur deux jours avec une programmation musicale inédite.

Du samedi 27 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

dimanche

de 14h00 à 22h00

samedi

de 14h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T00:00:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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