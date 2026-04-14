A la découverte des plantes urbaines !, Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin, Pantin

A la découverte des plantes urbaines ! 20 et 27 juin Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

À partir de son livre Les plantes dont tout le monde se fout, Ophélie Damblé (Ta Mère Nature) vous invite à un atelier pour apprendre à regarder autrement les plantes sauvages qui poussent autour de nous. Après une courte introduction à la botanique et aux plantes « oubliées », nous partirons en balade aux alentours de la médiathèque pour observer et identifier quelques espèces communes, mais souvent méconnues.

L’atelier se poursuivra par la création d’un petit herbier pour garder une trace de ces rencontres végétales.

Un moment pour ralentir, observer et redécouvrir la richesse du monde sauvage tout près de chez vous !

Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin 102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin Pantin

Avec Ophélie Damblé,

Et si les plantes les plus discrètes étaient aussi les plus fascinantes ? Saison culturelle #3