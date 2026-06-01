Le Beau Dimanche : Siácara (live) Canal Barboteur Pantin

Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette cinquième éditions du Beau Dimanche, le Barboteur invite SIÁCARA.

Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.

Siácara ! C’est un mot utilisé dans les Caraïbes et en Amérique Latine pour chasser les mauvaises énergies… Avec son premier album « Semillas Para El Futuro » (Novembre 2025, Inouïe Distribution), le groupe Siácara vous plonge dans l’univers vibrant de la salsa à travers un répertoire qui mêle émotion, énergie et rébellion, tout en restant fidèle à l’âme de la musique afro-latine. Chaque chanson raconte une histoire, un moment de vie, et invite à la danse tout en véhiculant des messages puissants qui sont comme de petites graines plantées pour un futur meilleur.

Liens videos / album : https://www.siacara.com/

Réseaux sociaux :

https://www.instagram.com/siacara_salsa

https://www.facebook.com/siacara.salsa

Line-up :

Corina Santana – chant

Rafael Mejias – chant, percussions mineures

Antoine Madet – sax ténor

Rémi Roux-Probel – trompette

Daniel Mancero – piano

Javier Currucho Galdo – congas

Alain Chimpen Olarte – timbales, batterie

Luis Manresa – basse

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 14 juin

⏰15h – 22h – Live à 17h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Nos événements sont toujours en plein air, gratuits et libres d’accès. Pour information, Shotgun est une plateforme très consultée et cette billetterie est uniquement à visée informative pour le public qui nous suit dessus. Il n’y a donc pas d’obligation d’avoir un billet pour assister au concert/soirée.

☀️ LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR ☀️ Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin.

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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