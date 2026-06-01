Le Beau Dimanche : Siácara (live) Canal Barboteur Pantin
Le Beau Dimanche : Siácara (live) Canal Barboteur Pantin dimanche 14 juin 2026.
Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette cinquième éditions du Beau Dimanche, le Barboteur invite SIÁCARA.
Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Siácara ! C’est un mot utilisé dans les Caraïbes et en Amérique Latine pour chasser les mauvaises énergies… Avec son premier album « Semillas Para El Futuro » (Novembre 2025, Inouïe Distribution), le groupe Siácara vous plonge dans l’univers vibrant de la salsa à travers un répertoire qui mêle émotion, énergie et rébellion, tout en restant fidèle à l’âme de la musique afro-latine. Chaque chanson raconte une histoire, un moment de vie, et invite à la danse tout en véhiculant des messages puissants qui sont comme de petites graines plantées pour un futur meilleur.
Liens videos / album : https://www.siacara.com/
Réseaux sociaux :
https://www.instagram.com/siacara_salsa
https://www.facebook.com/siacara.salsa
Line-up :
Corina Santana – chant
Rafael Mejias – chant, percussions mineures
Antoine Madet – sax ténor
Rémi Roux-Probel – trompette
Daniel Mancero – piano
Javier Currucho Galdo – congas
Alain Chimpen Olarte – timbales, batterie
Luis Manresa – basse
⛵️INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin
Dimanche 14 juin
⏰15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Nos événements sont toujours en plein air, gratuits et libres d’accès. Pour information, Shotgun est une plateforme très consultée et cette billetterie est uniquement à visée informative pour le public qui nous suit dessus. Il n’y a donc pas d’obligation d’avoir un billet pour assister au concert/soirée.
☀️ LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR ☀️ Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin.
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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