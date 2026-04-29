Canal en pagaies ouvre l’édition 2026 de l’Été du Canal Canal de l’Ourcq Pantin

L’événement Canal en Pagaies lance officiellement le festival Été du Canal le samedi 27 juin 2026. Au programme : une grande descente en canoë-kayak de 10 kilomètres entre Sevran et Pantin.

Ce temps fort festif sur le canal de l’Ourcq incarne pleinement l’esprit de l’Été du Canal : proposer une expérience collective, accessible et originale sur l’eau. Pour l’occasion, la navigation des bateaux est exceptionnellement arrêtée.

La manifestation traverse 8 villes :

Sevran,

Livry-Gargan,

Aulnay-sous-Bois,

Pavillons-sous-Bois,

Bondy,

Noisy-le-Sec,

Bobigny,

Pantin.

Deux départs sont prévus, à 14h30 et 15h, à partir de la base de canoé-kayak de Sevran. Les participant.es ont la possibilité de louer une embarcation à partir de 30€, ou d’emmener leur propre matériel, sous réserve du respect des normes de sécurité.

Canal en pagaies, c’est aussi une expérience festive et immersive. Cette année, place à une programmation entièrement musicale qui transforme le canal en véritable scène flottante :

L’Orchestre de Spectacle de Montreuil, accompagné de La Poudrerie – Théâtre des habitants lance les festivités avec le concert “Odyssée de l’endurance”, à quelques centaines de mètres du départ.

L’Onde et Cybèle propose un concert immersif unique : un chanteur et un musicien embarqués dans deux kayaks qui évoluent au plus près des participants.

DJ Juju Star, portée par le collectif MAAD 93 dans le cadre du festival Scènes Nomaades, anime la descente avec une scène itinérante composée de performances à Aulnay-sous-Bois et Bobigny.

Le Barboteur, Metaxu et le DOCK B clôturent l’expérience à Pantin avec un DJ set festif au cœur du festival Pantin-sur-Mer.

Nouveauté 2026 : Canal en pagaies s’étend sur la terre ! Le public peut désormais suivre le parcours à pied ou à vélo, et profiter des concerts le long des berges.

Tarifs :

15€ : Participation avec son embarcation (licencié d’un club)

20€ : Participation avec son embarcation (non licencié)

30€ : Location d’une embarcation 1 place

50€ : Location d’une embarcation 2 places

60€ : Location d’une embarcation 3 places

Inscriptions :

Les inscriptions se déroulent sur la plateforme ExploreParis.com via le lien ci-dessous.

Au-delà de Canal en pagaies, des activités s’organisent le même week-end.

L’Île-Saint-Denis ouvre sa base nautique et propose des animations gratuites, organisées par la fondation Léo Lagrange.

À Pantin, le festival Pantin-sur-Mer propose deux jours de concerts gratuits sur la place de la Pointe.

Et dans la continuité de l’Été du Canal, plusieurs activités nautiques sont proposées tout au long de l’été, avec les 17 villes participantes :

des navettes fluviales à petits prix pour circuler entre Paris et Aulnay/ Pavillons,

des croisières thématiques (musicales, street art, gastronomiques, etc.),

des parcs nautiques dans certaines villes avec des activités nautiques gratuites (paddles, zodiacs, etc.),

des épreuves sportives comme le Canathlon à Aulnay-sous-Bois et la course des baignoires à Pavillons-sous-Bois,

des zones de baignade, pour les amateur.rices de baignade,

des courses en eau libre avec Nage ton Canal ou l’Open Swim Harmonie Mutuelle 2026,

des rando’kayak pour continuer de pagayer tout l’été !

Retrouvez toutes les informations pratiques et la programmation de chaque ville ici.

Le samedi 27 juin 2026, Canal en pagaies donne le coup d’envoi de la 19ème édition de l’Été du Canal. Imaginé en 2007 par Seine-Saint-Denis Tourisme, l’Été du Canal invite le public à redécouvrir la Seine-Saint-Denis et ses richesses, entre sport, culture et pleine nature.

Le samedi 27 juin 2026

de 14h00 à 18h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Canal de l’Ourcq Place de la Pointe 93500 Pantin



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