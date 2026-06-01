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CONCERT CHORALE – MOZART 270 ans, Eglise Luthérienne de l’ascension, Paris

CONCERT CHORALE – MOZART 270 ans, Eglise Luthérienne de l’ascension, Paris

CONCERT CHORALE – MOZART 270 ans, Eglise Luthérienne de l’ascension, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Eglise Luthérienne de l'ascension

Adresse : 47 rue Dulong 75017 PARIS

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

CONCERT CHORALE – MOZART 270 ans Dimanche 21 juin, 18h30 Eglise Luthérienne de l’ascension Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

CHORALE ESPACE 16 & LE CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE MONTMORENCY
MOZART 270 ANS

  • Messe du couronnement
  • Laudate Dominum
  • Nocturnes
  • Das Klinget
  • Bei Männern
  • Ave Verum

Dimanche 21 juin 18h30
EGLISE DE L’ASCENSION
47 rue Dulong
Paris 17
Concert public, libre participation

Eglise Luthérienne de l’ascension 47 rue Dulong 75017 PARIS Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France 0684163234 https://choraleespace16.over-blog.com
CHORALE ESPACE 16 & LE CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE MONTMORENCY

©ceciledubot

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