CONCERT CHORALE – MOZART 270 ans, Eglise Luthérienne de l’ascension, Paris

CONCERT CHORALE – MOZART 270 ans Dimanche 21 juin, 18h30 Eglise Luthérienne de l’ascension Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

CHORALE ESPACE 16 & LE CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE MONTMORENCY

MOZART 270 ANS

Messe du couronnement

Laudate Dominum

Nocturnes

Das Klinget

Bei Männern

Ave Verum

Dimanche 21 juin 18h30

EGLISE DE L’ASCENSION

47 rue Dulong

Paris 17

Concert public, libre participation

Eglise Luthérienne de l’ascension 47 rue Dulong 75017 PARIS Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France 0684163234 https://choraleespace16.over-blog.com

CHORALE ESPACE 16 & LE CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE MONTMORENCY

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