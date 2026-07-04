Ecuries des Chevl’Alliers (6 Août) Centre équestre des chevl’Alliers Saint-Pierre-Laval
jeudi 6 août 2026 · Centre équestre des chevl'Alliers · Saint-Pierre-Laval
Informations pratiques
Saint-Pierre-Laval
Ecuries des Chevl’Alliers (6 Août)
Centre équestre des chevl’Alliers 11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : 15 – 15 – 70 EUR
en fonction de la demande et du nombre de personne! tarif dégressif en fonctiion du nombre de participant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Stage Savoir Etho 1 et 2
.
Centre équestre des chevl’Alliers 11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 63 14 07 ecuriesdupourret42@gmail.com
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English :
Savoir Etho 1 and 2 Workshop
L’événement Ecuries des Chevl’Alliers (6 Août) Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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