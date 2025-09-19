EDEMZI Musique du monde La Margelle Civray

EDEMZI Musique du monde

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Bienvenue en Edemzi, une contrée singulière située à part dans le temps et la géographie.

La riche influence du trio manie et marie les langages ancestraux et les sonorités contemporaines avec ingéniosité.

Du Maghreb à l’Arménie, en passant par les modes et rythmes spécifiques du Moyen- Orient et du jazz occidental, les trois musiciens façonnent un univers sonore propice à l’évasion.

Les notes lyriques de l’oud de Ziad Ben Youssef se mêlent avec harmonie aux histoires gravées dans les lignes de cet instrument millénaire.

Les mélodies des saxophones d’Edouard Lhoumeau se lient à la sonorité profonde du duduk, tandis que les percussions vocales d’Emmanuel Heredia apportent une touche contemporaine inattendue à l’ensemble.

Guidé par une démarche exploratoire et collaborative, le trio Edemzi fait fructifier avec finesse la somme de ses histoires. .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

