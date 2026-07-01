Edgar Moreau, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
jeudi 7 janvier 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Edgar Moreau Jeudi 7 janvier 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-07T20:00:00+01:00 – 2027-01-07T21:50:00+01:00
Fin : 2027-01-07T20:00:00+01:00 – 2027-01-07T21:50:00+01:00
Orchestre
« La musique souvent me prend comme une mer ! » Henri Dutilleux emprunte ces mots aux Fleurs du mal de Charles Baudelaire pour éclairer son concerto pour violoncelle, Tout un monde lointain, cette oeuvre incontournable créée en 1970 par Mstislav Rostropovitch. Promesse de poésie que le langage contemporain renferme, son interprétation par Edgar Moreau est complétée par un autre chef-d’œuvre d’expressivité : l’unique symphonie composée par César Franck, dans la tonalité très puissante de ré mineur.
Programme
Hector Berlioz, Le Corsaire – Ouverture
Henri Dutilleux, Tout un monde lointain, concerto pour violoncelle
César Franck, Symphonie en ré mineur
Autour du concert
mercredi 6 janvier 17 h : rencontre avec Edgar Moreau animée par Yves Tastet, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697283-edgar-moreau »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-edgar-moreau-85881 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen Orchestre
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