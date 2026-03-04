Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure Dimanche 15 mars, 10h30 Cinéma François-Truffaut Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T10:30:00+01:00 – 2026-03-15T11:15:00+01:00

Fin : 2026-03-15T10:30:00+01:00 – 2026-03-15T11:15:00+01:00

Profitez d un petit dejeuner offert, d une seance courte adaptee aux jeunes spectateurs et d un atelier creatif

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=3KS2D »}]

Mon premier cine – La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mys… Cinéma François-Truffaut Edmond et Lucy – La Forêt