Edmond Verstraeten, un luministe flamand, Musée de L’esquisse, Barbizon

Informations pratiques

Edmond Verstraeten, un luministe flamand 19 et 20 septembre Musée de L’esquisse Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En coopération avec l’Association des Amis d’Edmond Verstraeten (1870-1956), artiste belge impressionniste, le réseau Impressionisms Routes© organise, du 2 avril au 28 septembre 2026 au Musée de L’esquisse, à Barbizon (France), une exposition consacrée exclusivement au « Maître de Sombeke ».

Le Luminisme belge est une adaptation originale du concept impressionniste d’origine française. Il exhalte les irradiations les plus claires de la lumière et la recheche d’effets picturaux capables de les restituer… En 1904 la plupart des Impressionnistes belges se présentent sous la nouvelle bannière de l’Association « Vie et Lumière » autour d’Emile Claus.

Le foyer luministe le plus actif se situe alors en Flandre Orientale, dans la région gantoise ainsi que dans la vallée de la Lys, où Jean Delvin, Léon de Smet et Edmond Verstraeten se font remarquer par la qualité et la variété de leurs œuvres.

Musée de L’esquisse 73 Grande rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)1 85 45 01 00 https://lesquissebarbizon.fr/ Un concept innovant d’un Hôtel Culturel, combinant art, patrimoine et tourisme.

Une offre portée par Impressionisms Routes, Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe, qui a ouvert ses portes à Barbizon, haut lieu du paysagisme européen, en 2024.

Le Musée de L’esquisse propose des expositions temporaires mettant en valeur la résonance européenne de l’Ecole de Barbizon au milieu du 19ème / début 20ème.

Exposition

©L’esquisse