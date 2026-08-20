Visite guidée « Barbizon, du musée au village », Musée des Peintres de Barbizon, Barbizon

Informations pratiques

Visite guidée « Barbizon, du musée au village » Samedi 19 septembre, 14h15, 16h15 Musée des Peintres de Barbizon Seine-et-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

De célèbres décors

Débutez votre découverte par les célèbres décors peints de l’auberge Ganne, avant de partir sur les traces des artistes dans les rues de Barbizon.

Promenade dans la Grande rue

De la plaine à la lisière de la forêt, la promenade le long de la Grande Rue dévoile anciennes auberges, hôtels élégants, ateliers d’artistes, maisons de village et lieux d’exposition.

Des fermes aux hôtels fin de siècle

Au fil du parcours se raconte la vie quotidienne des peintres, photographes et écrivains du XIXe siècle, tandis qu’apparaît peu à peu un Barbizon devenu destination prisée, où s’élèvent à la fin du siècle de prestigieux hôtels pour voyageurs et amateurs d’art.

Musée des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon, France Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 33160662227 https://www.musee-peintres-barbizon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0160662227 »}] Ancienne auberge Ganne qui a reçu de 1824 à 1870 les artistes venant peindre dans la forêt de Fontainebleau et qui ont révolutionné la peinture de paysage. Par la route depuis Paris : autoroute A6 en direction de Lyon, sortie Fontainebleau, puis prendre la sortie Barbizon. Transports en commun : train depuis Paris Gare de Lyon jusqu’à Melun, Bois le roi ou Fontainebleau-Avon. Puis bus jusqu’à Barbizon sauf certains jours, bien vérifier les horaires (sites www.transilien.com,…)

Visite commentée « Barbizon, du musée au village »

©Thomas Gaillard / Département de Seine-et-Marne