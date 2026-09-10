Rencontre dédicace : Catherine Vigourt, Librairie Cyrano, Barbizon

Informations pratiques

Rencontre dédicace : Catherine Vigourt Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Librairie Cyrano Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le 19 septembre prochain, la librairie Cyrano accueillera Catherine Vigourt pour une séance de dédicace d’ »Une parcelle du monde » (Gallimard).

Avec ce roman à la fois inventif et documenté, l’autrice nous invite au plus près de Claude Monet, à Giverny.

De 1893 à 1926, nous vivons six journées éclairant sa vie quotidienne et son travail d’artiste, avec en toile de fond l’Affaire Dreyfus, la guerre et toute une époque en mouvement. Nous remontons les allées du jardin en y croisant Alice et Blanche, l’ami Clemenceau, les peintres Matisse et Marquet, mais aussi la fameuse cuisinière Marguerite et les gens d’un village que les cars touristiques n’avaient pas encore pris d’assaut !

Catherine Vigourt a publié une dizaine de romans et nouvelles, qui lui ont valu le Prix François Mauriac de l’Académie française.

Librairie Cyrano 54 Grande rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 0160661516 http://wwww.librairiecyrano.fr La librairie Cyrano est une librairie galerie située dans le village de Barbizon proposant des sélections autour de la nature et de l’art. Bus 3421 depuis la gare de Fontainebleau Avon

Plusieurs parkings gratuits à Barbizon

Rencontre et dédicace

©MSMorizur